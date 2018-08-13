Америка продолжает концентрироваться на том, чтобы предрешить судьбу противостояния с неугодными режимами на улицах Москвы, Тегерана и Анкары. Одним из побудительных мотивов для всеохватной стратегии стала победа армянской революции с так называемым ненасильственным запалом.

Хоть в Армении и обошлось без крови, но эксперимент с Пашиняном пока ни к чему хорошему не привел. Но это не важно, ибо Вашингтон свои дивиденды от изгнания Сержа Саргсяна берет, и Армения, продолжая оставаться голодной и неустроенной, уходит в сторону от России.

Подключение к действию в неугодных странах недовольных масс выигрышно, поскольку создает хаос, который легко можно трансформировать в революцию. Вот почему используется экономическая дубинка в виде калечащих мер, способных вызвать обвал не только национальных валют, но и надежд.

В России, Иране и Турции происходят идентичные процессы, будоражащие массовые настроения нарастающим пессимизмом. Людей больше всего пугает неопределенность. Такая обстановка – рай земной для тех, кто промышляет революционным бизнесом.

В теории все выглядит намного предпочтительнее, чем в практической плоскости. Особенно в такой стране, как Иран, которая свыклась с жизнью в условиях постоянно действующих санкций. Улица забурлила с конца 2017 года, когда во многих крупных городах вспыхнули протесты недовольных. Чтобы пробить брешь в иранской твердыне, Запад пошел на беспрецедентные меры.

Тогда штаб иранской революции засел в иракском Эрбиле. Архитекторы проекта иранского переворота стянули к границам страны дееспособные силы разных мастей. Ударную часть составили монархисты, активисты левацкого движения «моджахедины-хальк», либералы, сепаратисты из курдских, арабских, белуджских и прочих движений.

Хладнокровное поведение властей обескуражило не только революционеров, но и их тренеров и координаторов. Поначалу улица не встретила ярости и противодействия со стороны сил правопорядка, и это в некотором роде авторов и исполнителей проекта врасплох. Только на третьи сутки последовал сигнал из Тегерана о наведении порядка, и обошлось без крови и масштабных уличных беспорядков. Пока силы правопорядка выдерживали паузу, спецслужбы разобрались, откуда росли ноги у революционного дитя.

На этот раз отрабатывается сходный сценарий, но уже с большей разрушительной консистенцией. Удар по иранской нефти, как говорится, это не хухры-мухры. Привязка американского прессинга к риалу, когда ставится волюнтаристский запрет на продажу главной экспортной позиции, создает даже не патовую, а проигрышную для иранцев ситуацию. Сегодня остро стоит вопрос – хватит ли изобретательности Тегерану, чтобы вырваться из мертвой хватки Вашингтона.

Беспокойство улицы имеет явный тренд к росту, но власти опять выдерживают паузу. Однако не молчат судебные и военно-политические инстанции, напоминающие президенту Роухани о чреватости промедления с экономическими контрмерами.

Уже арестованы десятки людей в связи крупными делами о коррупции в отношении золотых монет, валюты, автомобилей, дорогостоящей техники. В поле зрения дознания валютные брокеры, подозреваемые в спекулятивных операциях. Есть сведения, что благодаря их махинациям был и вызван стремительный рост котировок иностранной валюты, повлекший за собой сбои и нарушения правил финансового рынка.

Есть сведения о фактах вывоза из страны иностранной валюты в крупных размерах, и об этом, как ни странно, свидетельствуют сторонники жесткой линии. От них досталось контролирующим органам за то, что они не достаточно принципиальны и последовательны в контроле за рынками.

Иран в полном смысле слова является ветераном санкционной войны с Америкой, и ему не привыкать к условиям свирепых ограничений. И теперь Турции приходится сталкиваться с политикой удушения со стороны страны-гегемона.

Неожиданный обвал на финансовом рынке заставил Анкару предпринять экстраординарный план борьбы с американским натиском. И уже есть признаки стабилизации. Государственные финансовые институты обладают достаточным резервом, чтобы выправить положение и обеспечить ликвидность по меняющимся ставкам. Частным финансовым учреждениям обещана помощь в виде национальной и иностранной валюты, золота для проведения торгов и текущих операций.

Характерно, что обострение экономической ситуации в Турции совпало с ростом напряженности в зоне сирийского Идлиба, где в последние дни также наблюдается интенсификация позиционных боев с участием террористических группировок. В Анкаре склонны видеть синхронизацию, за которой просматривается ужесточение политики Вашингтона в отношении давнего партнера. Не случайно президент Реджеп Эрдоган обвинил США в политическом шантаже. Трамп, удвоив пошлины на импорт турецкого алюминия и стали, фактически объявил экономическую войну Анкаре. Он не преминул заметить, что этим дело может не ограничиться.

Это в своем роде сигнал турецкому истеблишменту готовиться к более решительной схватке. Откровенно недружественные действия Белого дома в отношении Турции вынуждают Анкару к более тесной интеграции с Москвой и Тегераном. Их общая антитеррористическая коалиция вполне может трансформироваться в антиимпериалистическую.

В Москве также готовятся к трудным временам, памятуя об анонсированных Госдепом новых санкциях, которые могут стать ответом за нарушение Россией международного запрета на производство и применение химического оружия. Все закручивается вокруг так называемого дела Скрипалей. Положение вскоре может стать очень серьезным, если не сказать критическим.

В Конгресс внесен толстенный законопроект на 100 страницах, который диверсифицирует санкционные возможности США. И здесь Америка преследует цель спровоцировать уличные волнения с расчетом на дальнейшее раскачивание российской лодки.

Интенсифицируется черный пиар в американской прессе с раскруткой темы вмешательства Москвы в американские выборы. И как бы ни старался Трамп сохранить мосты для взаимодействия с Кремлем, истеблишмент неумолимо рушит каналы связи, делая ставку на безоговорочный антагонизм.

Вне зависимости от того, как регулируются отношения между Белым домом и истеблишментом, разгул санкционной американской политики наносит ощутимый удар по мировой торговле, создает чреватые последствия перед глобальной коммерцией. На фоне не радужных перспектив многие сраны предпринимают превентивные меры для защиты собственных интересов.

Азербайджанская экономика в свете потрясений, выпавших на трех крупных соседей, выдерживает курс на устойчивость финансовых рынков, сбалансированное ведение торгово-промышленных операций с партнерами. Это свидетельствует о наличии у страны надежного запаса прочности, позволяющего успешно маневрировать.

Примечательно, что официальный Баку осуждает ставку на санкционную политику, которая всегда приводит к перекосам в международной торговле, создавая нежелательные прецеденты. Подобная позиция вполне логична, ибо от ограничений страдают не только те, кого наказывают, но и производители, торговцы тех же США. Крупные кампании Америки уже не досчитываются увесистых прибылей от экономической изоляции Кубы, Венесуэлы, Ирана, России и Китая. Похоже, Вашингтон этим не озадачен, пока есть большой резерв. Но так ли будет всегда? Вот в чем вопрос.

Тофик Аббасов

Minval.az