Концерн Daimler приостанавливает работу в Иране в связи с введением американских санкций, продолжает внимательно следить за политической обстановкой вокруг будущего ядерной сделки с Тегераном.

Как передает РИА Новости, об этом заявили во вторник в компании.

«Мы приостановили нашу и без того ограниченную деятельность в Иране, в соответствии с примененными санкциями. Мы продолжаем внимательно следить за политическими событиями, особенно в отношении будущего ядерного соглашения», — говорится в заявлении Daimler.

В заявлении также указывается, что «иранская экономика и, следовательно, автомобильные рынки развились значительно слабее, чем ожидалось», Daimler не возобновил производство и продажу грузовиков Mercedes-Benz, а также продажу и обслуживание легковых автомобилей Mercedes-Benz, в Иране «не было и нет местного производства легковых автомобилей Mercedes-Benz».

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