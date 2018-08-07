Евросоюз остается привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Как передает РИА Новости, об этом заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении Могерини.

Глава дипломатии ЕС выразила сожаление, что «российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза».

Могерини подтвердила готовность ЕС » участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликтов в Грузии, в том числе путем продолжения своих обязательств в качестве сопредседателя в Женевских дискуссиях, усилий специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах миссии наблюдателей ЕС».

Глава дипломатии ЕС приветствовала «пакет предложений «Шаг к лучшему будущему» правительства Грузии, который может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности». «Эти предложения согласуются с политикой Европейского союза по взаимодействию с сепаратистскими регионами Грузии», — говорится в заявлении.

По словам Могерини, за эти десять лет Грузия укрепила свои демократические институты и провела реформы в области верховенства закона. «Грузия развила процветающую экономику и стала важным направлением прямых иностранных инвестиций и туризма. В настоящее время страна представляет собой модель демократической стабильности в регионе», — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Она отметила, что Грузия и ЕС подписали «амбициозное соглашение об ассоциации, включающее создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая будет определять наши двусторонние отношения на долгие годы». Кроме того, в марте 2017 года для граждан Грузии вступил в силу режим краткосрочных безвизовых поездок в ЕС. «Взаимодействие ЕС с Грузией — это подлинное партнерство, основанное на политической ассоциации и экономической интеграции, а также на крепкой дружбе между нашими народами», — говорится в заявлении.

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