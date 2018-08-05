Бесплатный государственный адвокат Виктора Януковича Виктор Овсянников, который 1 августа трижды покидал последнее заседание Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины, встретился с подзащитным на территории Российской Федерации.

«Мы согласовывали с ним правовую позицию, которая будет озвучена в суде 16 августа. Подписали протокол проведения конфиденциальной встречи. Правовая позиция охраняется адвокатской тайной, поэтому говорить пока о ней я не могу. Если за это время будут какие-то изменения, может, я ее предварительно и опубликую, если будет разрешение и желание клиента», — сказал В.Овсянников агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что пока его доверенность на участие в процессе не аннулирована, и он обязан присутствовать 16 августа на следующем заседании суда, несмотря на решение суда назначить В.Януковичу нового адвоката из центра бесплатной вторичной правовой помощи.

«О решении суда 1 августа мне пока известно только из СМИ, в суде об этом мне не было объявлено», — подчеркнул В.Овсянников.

Как сообщалось, 1 августа Оболонский суд принял решение заменить назначенного В.Януковичу 31 июля госадвоката В.Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи, и продолжить заседание по делу о госизмене экс-президента 16 августа.

«Обеспечить беспрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в заседаниях адвокатов, выбранных обвиняемым. С учетом перерыва в судебном заседании предложить назначенному защитнику заблаговременно приступить к ознакомлению с материалами дела», — говорится в определении суда.

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