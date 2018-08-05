Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в «Инстаграме» новое фото, где вместо одежды на ней только полотенце. Снимок она подписала: «Когда утро светлое, доброе и таинственное». Поклонники, правда, не оценили такой открытости.

Фанаты вторили, что Анастасия уже никого не удивит своими обнажёнными снимками. Припомнили ей и снимки в стиле ню с отдыха.

Впрочем, зачастую на претензии хейтеров, которые критикуют её за откровенные фото, Волочкова относится с иронией. Так, после череды подколов она даже запустила в «Инстаграме» хештег #шпагатволочковой, где регулярно появляются обновления.

Minval.az