По делу 1 марта обвинение предъявлено экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну.
Об этом сообщает армянский интернет-портал armtimes.com.
По делу 1 марта обвинение предъявлено экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну.
Об этом сообщает армянский интернет-портал armtimes.com.
Дата: 2018/08/03 23:46
Раздел: Бывший СССР
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