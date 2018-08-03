Сын бывшего губернатора Сюникской области Армении Сурика Хачатряна (на фото) 22-летний Трдат Хачатрян в настоящее время проходит экспертизу в одной из психиатрических клиник. Об этом радио «Азатутюн» сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении.

Согласно полученной информации, представленной Следственным комитетом, Трдату Хачатряну предъявлено обвинение в подделке документов с целью уклонения от военной службы.

Максимальное наказание за это преступление составляет 5 лет лишения свободы.

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