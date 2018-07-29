Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место в гонке на Гран-при Венгрии.

На второй позиции расположился немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим финишировал его партнёр по команде финн Кими Райкконен.

Minval.az