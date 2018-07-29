Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место в гонке на Гран-при Венгрии.
На второй позиции расположился немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим финишировал его партнёр по команде финн Кими Райкконен.
Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место в гонке на Гран-при Венгрии.
На второй позиции расположился немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим финишировал его партнёр по команде финн Кими Райкконен.
Дата: 2018/07/29 19:20
Раздел: Спорт
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