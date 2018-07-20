Ее последствия могут быть весьма драматичными

Политическая жизнь в каждой стране имеет свои особенности. Даже если законодательство приведено в соответствие с требованиями Совета Европы и Венецианской комиссии. И это касается не только прописанных в конституции моделях государственного устройства. Есть еще и местные традиции, и, если угодно, «национальные особенности политики». В их числе — еще одно неписаное, но не раз доказавшее свою справедливость правило: в небольших странах политическая жизнь чаще всего идет по принципу «сцены без кулис». Здесь власть имущим очень непросто прослыть небожителями: кто-то с кем-то рос в одном дворе, с кем-то вместе учился, а кто-то вообще в курсе таких подробностей «восхождения к власти», которые новоявленный вершитель судеб всего и вся вовсе не желает видеть обнародованными. Еще труднее здесь сохранить что-то в надежном секрете. Особенно теперь, после появления соцсетей, где информация, особенно неудобная, разлетается со скоростью степного пожара.

Вот и теперь жертвой этого правила оказался «народный премьер» Армении Никол Пашинян и члены его «команды». Которым приходится разбираться с весьма неприятной «утечкой»: в Армении обсуждают новости, что в оккупированном Ханкенди старательно подыскивают квартиры для Ашота Пашиняна и Эдгара Тонояна, сыновей премьер-министра и министра обороны Армении. Напомним: совсем недавно обоих с помпой и шумным пиаром проводили на военную службу в оккупированный Карабах.

В Баку в ответ возмутились и напомнили о международном праве. Кампания, проводимая армянскими СМИ в связи с прохождением воинской службы сыном премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Карабахе, превращена в шоу, говорил еще неделю назад глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, по словам которого, «приближается 100 дней правления правительства Пашиняна: вместо принятия серьезных шагов для решения обострившихся социальных, политических и экономических проблем в течение этих ста дней, армянское правительство популистскими шагами пытается сохранить свой рейтинг». По словам азербайджанского дипломата, отправка граждан Армении на воинскую службу на территорию Азербайджана очередное свидетельство того, что Армения – страна-агрессор, и «подобные поступки неконструктивны и не служат обеспечению мира в регионе». Пашиняна, впрочем, собственный пиар интересовал куда больше, чем мир в регионе. Но теперь понятно: никакого пиара не получилось. История получила вполне логичное продолжение. Как оказалось, VIP-отпрыски вовсе не намерены «стойко переносить тяготы военной службы», и для них подыскивают уютные квартиры. Ну не в казарме же деточкам ночевать, право слово!

Справедливости ради, еще в то время, когда журналисты толпились на сборном пункте, а Никол Воваевич, только то что не роняя скупую мужскую слезу, напутствовал своего сына, скептики советовали не обольщаться: и Ашот Николович Пашинян, и Эдгар Давидович Тоноян вряд ли отправятся на передовую и в прямом, и в переносном смысле кормить вшей, а устроятся с комфортом в Ханкенди. Эти «зловредные домыслы» члены команды Пашиняна, конечно, гордо игнорировали. Но теперь эти опасные разговоры вышли за пределы кухонь и приняли такие масштабы, что не реагировать на них уже не получалось. На защиту имиджа новой власти встал Арцрун Ованнисян, который на своем аккаунте в ФБ разразился нотациями в адрес журналистов, написавших со ссылкой на свои источники о том, что для Ашота Пашиняна и Эдгара Тонояна в Ханкенди подыскивают квартиры:«На тему аренды квартиры в «Степанакерте» (кавычки наши — Minval.az») для Ашота и Эдгара. Господа, мягко говоря, вы сделали аморальный расчет. Возможно, по вашим критериям это нормально».

И, возможно, даже отчитался «наверх», приложив к своему рапорту скриншот фейсбуковского поста. И еще, наверное, снабдил это все рапортом в стиле «враг разбит, победа за нами!»

Только вот все далеко не так радужно. Арцрун Ованнисян, как бы сказать повежливее, не та персона, чьим опровержениям и нотациям в Ереване поверят на слово. Достаточно вспомнить два его «эпических провала»: во время все тех же апрельских боев 2016 года и по итогам Гызылгая-Гуннутской операции. Но даже не это главное. Вспыхнувший вокруг отпрысков премьера и министра обороны «квартирный скандал» — лишь одно из проявлений постигшей «команду» Никола Воваевича пиар-катастрофы на армейском направлении.

Здесь нужно небольшое пояснение. Отчисленный с последнего курса журфака Ереванского госуниверситета Никол Воваевич Пашинян, бывший редактор оппозиционной «Айкакан Жаманак», в «пиаре» разбирается во всяком случае получше, чем в государственном управлении. И он с самого начала верно понял: «наведение порядка в армии» — для новой власти тема весьма выигрышная. В самом деле, к моменту победы его «шашлычной недореволюции» неблагополучие (и это еще самый мягкий термин) в армии было в Армении одной из самых острых и обсуждаемых проблем. Еще несколько лет назад в ереванских СМИ открыто писали о том, что в армии царят нравы «зоны», офицеры вымогают деньги у солдат, издеваются над ними и соревнуются в длине кавалькады «джипов» с собственной охраной. В СМИ и соцсетях замелькали ролики об издевательствах над солдатами. В Армении вряд ли забыли и перестрелку 1 июня 2013 года в доме Сурена Хачатряна, или »Лиски», на тот момент губернатора Зангезура — тогда был убит бывший кандидат в мэры Гориса Аветик Будагян, а его брат Артак Будагян, командир одной из воинских частей, получил тяжелое ранение. Правда, занимавший несколько лет назад пост министра обороны Сейран Оганян поток негативной информации об армии прекратил. Но как только он расстался с креслом после апрельских боев 2016 года, «поток негатива» хлынул с такой силой, что не осталось сомнений: ситуация если и изменилась, то только в худшую сторону. Матери призывников говорили о том, что даже нижнее белье и предметы гигиены солдаты вынуждены покупать на собственные деньги, что они в армии банально недоедают и т.д. СМИ обсуждали шокирующие случаи убийства солдат своими же сослуживцами, а то и офицерами. Впрочем, вряд ли это было так уж неожиданно. Опытные люди знают: ничего не разлагает армию так сильно и так безнадежно, как захватническая война, которая сопровождается грабежом мирного населения. Армянская армия после «этнических чисток» в Карабахе просто не могла быть другой. Но Никол Воваевич на этот счет то ли «добросовестно заблуждался», то ли «не заморачивался» и решал другие задачи. План выглядел простым и надежным: устроить в армии впечатляющую «чистку», при помощи которой выбить оттуда наиболее влиятельных представителей «карабахского клана» и хотя бы частично застраховать себя от военного переворота.

И первоначально все вроде бы шло по плану. В Армении с шумом и треском арестовывали «коррупционеров в армии» — в кавычках и без. Страна обсуждала шокирующие съемки во владениях Манвела Григоряна с наворованными солдатскими майками, ящиками тушенки и похоронным венком. А отправка сыновей премьера и министра обороны в Карабах должна была стать этаким «контрольным пиар-выстрелом» во всех мыслимых и немыслимых противников: в армии дела наладились настолько, что премьер и министр отправили служить даже своих сыновей!

И вот теперь вся эта с блеском задуманная акция рушится на глазах. Причем неприятности не ограничиваются только «квартирной утечкой». Как выясняется, положение дел в армии после «бархатной недореволюции» не сказать чтобы сильно наладились. Во всяком случае, ереванская «Жаманак» поведала: в то время как Служба национальной безопасности представляет обществу коррупционные сделки и скандальные истории в оборонной системе, особенно с целью освобождения призывников от армии по поддельным документам, военнослужащие в N-ой воинской части Ноемберяна перед тем, как подняться на позиции, собирают по 7-10 тысяч драмов, чтобы купить еду. «Дело в том, что уже несколько дней военнослужащих на позициях не кормят как следует, и каждый раз, выходя на боевое дежурство, они просят из дома деньги на покупку сигарет и еды», — пишет газета.

Возможно, конечно, здесь у Никола Воваевича еще был шанс спрятаться за разговоры в стиле «не ждите слишком быстрых результатов, работа началась, и эффект от нее обязательно будет». Но теперь выясняется, что в Ереване упустили из внимания еще одно обстоятельство. Размах «армейских чисток» грозит оставить армянскую армию вообще без высших офицеров. Ереванская «Грапарак» приводит слова неназванного генерала: «На всех нас смотрят как на преступников. Задача не в разоблачении коррупции или злоупотреблений, а в том, чтобы превратить армию в мишень для всех. Один генерал объявлен в розыск, одного арестовали, остальные привлечены в качестве свидетелей, другой вступил в политику и «испорчен», а ведь это люди, которые так или иначе были связаны с армией и со строительством армии. То есть, всех обезглавливают, а кто останется? Хотя бы по части армии они не должны были устраивать шоу, пусть делают, что хотят, в других сферах». А армянский военный эксперт Давид Арутюнов отметил в комментарии ереванскому «Спутнику»: налицо проблемы во взаимоотношениях между новым руководством страны, новой элитой и высшим командным составом армии. По его словам, «армия, ее высший командный состав до «бархатной революции» был закрытой корпорацией, тесно связанной с предыдущими властями. Во всех остальных сферах новые власти имеют определенный кадровый резерв, пусть и небольшой. Они могут его использовать, заменять людей, но в ВС такого ресурса нет». Не сказать, чтобы доселе армянской армией командовали сплошь гениальные полководцы, но если в критический момент просто некому принять решение — худшую ситуацию для армии просто трудно себе представить. А этот самый «критический момент» более чем вероятен. Оккупация чужих земель всегда несет в себе угрозу новой войны. В особенности если расклад сил сдвинулся не в пользу страны-оккупанта. И самое страшное, это понимают не только военные эксперты.

Так что не стоит удивляться, когда СМИ и социальные сети сообщают об очередной волне бегства из прифронтовых сел Армении. Жители которых решают вопрос своей безопасности явочным порядком, не особо надеясь на свою «недочищенную» армию.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az