Прототип первого турецкого легкого истребителя HÜRJET презентован в рамках авиасалона Farnborough Airshow-2018 в Великобритании.

Как передает «Анадолу», помимо HÜRJET, на авиасалоне в Лондоне презентованы новый турецкий вертолет T-625, первый полет которого намечен на сентябрь нынешнего года, и беспилотник ANKA.

В то же время в рамках Farnborough Airshow-2018 демонстрационный полет совершили турецкие ударные вертолеты T129 ATAK.

Кроме того, в турецкой экспозиции выставки представлены баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и Bozdoğan разработки TÜBİTAK SAGE, а также авиационные бомбы MK-81 и MK-82.

Однако, по мнению экспертов, самым большим сюрпризом турецкого оборонпрома на Farnborough Airshow-2018 стал именно HÜRJET. Наземный прототип (макет) нового самолета дал возможность сформировать представление о нем.

Разработчики нанесли на хвостовую часть прототипа HÜRJET рисунок орла, который является символом ВВС Турции.

Проект создания отечественного истребителя успешно реализуется Компанией авиационной и космической промышленности Турции (TUSAŞ) за счет собственных ресурсов.

HÜRJET предназначен для учебно-тренировочных полетов и огневой поддержки. Концепция самолета готова, и в настоящее время специалисты работают над дизайном истребителя.

Летные испытания истребителя начнутся на 48-м месяце реализации проекта, а первый тестовый полет HÜRJET запланирован на 2023 год.

Minval.az