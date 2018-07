Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН за повторное введение односторонних санкций.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщил на своей странице в Twitter глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

«Сегодня Иран подал жалобу в Международный суд ООН, чтобы привлечь к ответственности США за незаконное повторное введение односторонних санкций. Иран привержен верховенству закона, несмотря на неуважение к дипломатии и юридическим обязательствам со стороны США. Необходимо противостоять их привычке нарушать международное право», — говорится в сообщении.

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It’s imperative to counter its habit of violating int’l law.

