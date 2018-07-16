На шахте «Миндели» в Ткибули (регион Имерети) вновь произошла трагедия – четыре человека погибли и шестеро пострадали, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По предварительной версии следствия, в одном из тоннелей шахты произошел взрыв метана, в результате чего деформировались стены и обрушился потолок. На месте скончались четверо рабочих, их тела уже извлечены из шахты.

Что касается шестерых пострадавших, они переведены в больницу Ткибули с тяжелыми ожогами. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.

Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее за собой смерть человека». Это преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности.

По информации телеканала Rustavi2, несчастный случай произошел на том участке шахты «Миндели», где в апреле этого года погибли шесть человек.

За первый квартал 2018 года в результате несчастных случаев на рабочих местах в Грузии погибли 18 человек, утверждают Объединенные профсоюзы Грузии.

Minval.az