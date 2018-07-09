О чем проговорился экс-депутат парламента Армении?

Азербайджан провел масштабные учения вблизи линии фронта, и «блэкаут» на их сценарий особо не повлиял. 4 июля азербайджанские военные отрабатывали совместные действия на сложном рельефе местности, теперь же провели ночные боевые стрельбы. Более того, еще по горячим следам аварии в системе электроснабжения пресс-служба Минобороны Азербайджана оповестила: во всех воинских частях и подразделениях на передовой ВС Азербайджана нет проблем с энергоснабжением. Как поясняли в военном ведомстве, для полного обеспечения деятельности военной инфраструктуры все воинские части, военно-медицинский учреждения, подразделения материально-технического обеспечения, связи, разведки, в том числе, военные учебные заведения особого назначения и другие военные объекты оснащены источниками аварийного энергоснабжения, работающими в особом режиме. И, в отличие от минздрава и самих энергетиков, руководству минобороны и в прямом, и в переносном смысле не пришлось краснеть на совещании у президента.

И по совершенно понятной причине, за азербайджанскими военными учениями пристально наблюдают по ту сторону линии фронта. Где по крайней мере военные специалисты прекрасно понимают, где заканчивается армянская пропагандистская «отработка» аварии в энергосистеме Азербайджана и начинается реальный военный расклад. Разговорами в стиле «вот мы сейчас ударим по Мингечаурской ГЭС!» можно убедить дядю Ашота и тетю Ануш, но не знающих людей. Не говоря о том, что один наш коллега, кстати говоря, участник боевых действий в Карабахе, напомнив, что «безаварийной техники не бывает», затем отметил: «Читал, что в Ереване радовались обсуждая открывшуюся уязвимость Азербайджана и гнев граждан. Ребята, имея у себя АЭС качества «Жигулей» давайте не будем мериться уязвимостью гражданских объектов. В Азербайджане последствия аварии на ТЭЦ за сутки ликвидировали, а у вас если жахнет ликвидировать будет некому и не для кого».

Так или иначе, пара-тройка «шапкозакидательских» статей в армянских СМИ по поводу «блэкаута» не изменили общего «алармистского» настроя. И уж тем более дает пищу дня размышлений решение Никола Пашиняна на фоне учений азербайджанской армии перебросить на оккупированные азербайджанские земли личный состав внутренних войск и полиции Армении.

Возможно, конечно, что сам Никол Воваевич искренне верил, что таким образом решает несколько проблем сразу. Прежде всего, поближе к линии фронта перебрасывается изрядное количество подготовленных и вооруженных людей, при помощи которых можно «прикрыть» нехватку личного состава. Правда, как показал захват полицейской базы террористами «Сасна Црер» вместе с обнаруженными в полицейских кабинетах «часами Камасутры» и списками местных «дамочек с пониженной социальной ответственностью», толку от ереванской полиции на передовой будет немного. Еще труднее представить себе в этой обстановке…ну, скажем, стриптизершу Магу, вдруг оказавшуюся офицером полиции. Но тут уж, как говорится, чем богаты. Кроме того, даже такие полицейские и солдаты внутренних войск в случае необходимости могут «погасить» беспорядки в Нагорном Карабахе. Там уже выходили на улицу, требовали отставки местных «силовиков» и «президента» Бако Саакяна. Тогда людей вроде бы успокоили, но, судя по всему, в Ереване понимают, насколько обманчиво это спокойствие. А по армянским сетям вовсю гуляла фотография, где эта же Мага заламывает руку пожилой женщине. Так что с протестующими полицейские справятся. Далее, в Ереване вряд ли забыли массовое бегство из села Талыш во время апрельских боев 2016 года. Тогда имела место точечная операция азербайджанской армии, а если в Карабахе «начнется» по-настоящему? А в окружении Никола Воваевича вряд ли заблуждаются, какой эффект это окажет на внутриполитическую расстановки сил в Армении, в особенности перед досрочными выборами. Так что и «заградительные отряды» в случае чего не помешают. Наконец, отношения с полицией и внутренними войсками у Никола Пашиняна, скажем так, весьма деликатные еще с тех времен, когда он возглавлял в Ереване народные протесты. Освобождение из-под ареста террористов «Сасна Црер», в ходе «акции» которых было убито два сотрудника полиции, сотрудники МВД Армении вряд ли встретили бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию. Так что отправить из Еревана куда подальше хотя бы самых опасных субъектов.

Только вот господин Пашинян не учел сущей мелочи — международного права. Развертывание внутренних войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана является военной авантюрой и усугубит ситуацию в урегулировании карабахского конфликта, подчеркнул глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев. Как отметил азербайджанский дипломат, Ереван, нарушив международное право, сосредоточил на оккупированных территориях Азербайджана большую часть личного состава и техники ВС Армении. «Развертывание внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана служит явным свидетельством плачевного положения, в котором пребывает армянская армия, и серьёзных проблем по ее комплектации личным составом»,- подчеркнул Х.Гаджиев, по словам которого, столкнувшееся с серьезными трудностями в решении социально-экономических проблем страны, «популистское руководство Армении посредством нагнетания напряженности и военной риторики, пытается манипулировать общественным мнением и поддерживать свой рейтинг».

«Размещением внутренних войск на оккупированных территориях Азербайджана вместо того, чтобы вывести оттуда уже имеющиеся военные формирования, Армения в очередной раз наглядно демонстрирует, что является государством-оккупантом и официальный Ереван не заинтересован в урегулировании конфликта путем переговоров»,- подчеркнул Х.Гаджиев, напомнив, что «ответственность же за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Армении».

Настоящий «позор по-армянски» начался уже после этого. Тигран Балаян, споуксмен МИД Армении, решил, что ему самое время напомнить о себе. И, выйдя к микрофонам, брякнул: «Внутренние войска полиции, сколько бы они не являлись составной частью вооруженных сил, имеют другие функции и выполняют другие задачи. Одновременно отметим, что «Армия обороны Республики Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) достаточно боеспособна, чтобы пресечь любую провокацию против населения «Арцаха»».

Здесь бы, конечно, поинтересоваться у господина Балаяна: он действительно не понял, о чем речь, или прикидывается по долгу службы? Сказки насчет «боеспособности» армянских оккупационных частей в Карабахе оставим для анализа военным специалистам — с учетом регулярно просачивающихся в СМИ сообщениях о гибели солдат в результате болезней, неуставных отношений и т.д. От споуксмена МИД требуется совсем другое — объяснить, почему внутренние войска и полиция Армении «выполняют другие задачи» за пределами ее территории. Тем более что сам факт отправки полицейских и солдат ВВ на оккупированные азербайджанские земли господин Балаян косвенно подтвердил. Но…этот главный вопрос — где, по мнению МИД, проходят границы Армении — господин Балаян оставляет без ответа. Что, в общем-то, дает изрядную информацию к размышлению о весьма невысоком профессиональном уровне армянской дипломатии.

По совести говоря, это может создать проблемы для любой страны. Для Армении — тем более. В такой ситуации самый логичный шаг — это пойти на уступки на переговорах по Карабаху и отодвинуть угрозу войны. Понятно, что именно дипломатам предстоит «торговаться» по всем пунктам договоренностей, минимизировать уступки для своей страны и искать, с учетом реальной обстановки, не выигрышный, а хотя бы минимально проигрышный вариант. Тем более что российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов не исключил скорой встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Но, как констатировал пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своей статье, опубликованной в журнале Euractive, «с сожалением следует отметить, что последние заявления министерства иностранных дел Армении не демонстрируют конструктивный взгляд на решение армяно-азербайджанского конфликта и развитие региона. Министерство иностранных дел Армении в своих напоминающих эру Саргсяна заявлениях выступает лишь с необоснованными претензиями к соседним государствам, не думая о будущем». К тому же «цена вопроса», напомним в который уже раз, изменилась. И если еще недавно в Армении пребывали в полной уверенности, что могут продолжать оккупацию азербайджанских земель, ничем по сути не рискуя, то теперь уже начинают осознавать, что затягивание переговоров может привести к войне.

Другой вопрос, что в Армении не сомневаются: воевать за них будет «кто-то». Вероятнее всего, Россия. Во всяком случае, даже такое прозападное издание, как «Лрагир», и то уверяет: «Война станет роковой для Кремля, если Москва не сможет обеспечить победу Армении над Азербайджаном. Хотя ясно, что война будет не армяно-азербайджанской, весь регион превратится в кипящий котел, который будет угрожать прежде всего России». В переводе: повоюйте за наш многострадальный народ, это в ваших же интересах!

Но весь вопрос в том, что прежней уверенности в заступничестве РФ у Еревана уже нет. Поездка российских депутатов и экспертов в Джоджуг Марджанлы, приведенное той же «Лрагир» заявление спикера Госдумы РФ Володина на переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым: «Все, кто выступает за обострение конфликта, все, кто не прислушивается к желанию народов жить в мире, безусловно, идут по пути эскалации. В этом смысле Азербайджан всегда придерживался жесткой и конструктивной позиции. Надеемся, она сохранится и впредь» — все это складывается в весьма тревожную для Еревана картину.

Наконец, ереванская «Иратес» сообщила: Москве очень не понравилось, что Никол Пашинян вознамерился принять участие в саммите НАТО. «Армянские власти стоят перед довольно серьезной проблемой в связи с визитом Никола Пашиняна в Брюссель в качестве первого официального визита по вопросу участия в саммите НАТО, поскольку России не только «ужасно» не понравилось, но и она сочла необходимым четко дать понять это официальному Еревану. Причем официальная Москва возмущена не только визитом, но и в связи с заявлением высшего руководства НАТО (Джеймса Аппатурая) о визите», — пишет газета. По ее сведениям, на протяжении многих дней МИД Армении «разжевывал» этот вопрос, разъяснял России, что Армения приглашена участвовать не в основной повестке НАТО, на которой, кстати, будет обсужден вопрос сдерживания агрессии России, а будет участвовать в миротворческом контингенте в Афганистане, но «это, говорят, вообще вывело Россию из себя». И как теперь вести себя Николу Воваевичу? Отказаться даже от тех крохотных шажков на западном направлении, которые позволял себе Серж Саргсян? Или продолжать, рискуя рассердить РФ? До последнего времени в Армении надеялись, что «бархатная революция» поможет укрепить позиции страны на Западе и уж по меньшей мере использовать это как «козырную карту» в торге с Москвой. Но теперь в интервью «Первому информационному» депутат Верховного совета и Национального Собрания Армении в 1990-1999гг Ерджаник Абгарян банально проговорился: «Для Запада крайне неприемлемо, что армяне так и не желают выйти из сферы российского влияния. Они считают несерьезной мечту армян строить демократию, находясь в объятиях российского медведя. А вот Азербайджан считается некоторым образом независимой страной, которая ни один компонент своей независимости не уступила России. У азербайджанцев есть нефть и транзитные коммуникации. Азербайджан играет роль моста для США в вопросе вступления в некоторые центральноазиатские страны, в частности Афганистан и Киргизию». Словом, на западном направлении Армении тоже особенно нечего ловить и нечего ждать. В такой ситуации миниминизировать ущерб для страны было бы непросто и для высококлассных и профессиональных дипломатов, а уж о кадровом потенциале МИД Армении нечего и говорить. А это значит, что армянская дипломатия уже проиграла. И не только дипломатия, кстати говоря.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az