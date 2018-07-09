На почту редакции Minval.az поступило письмо от гражданина Азербайджана Сулейманова Интизама Шовкат оглы, проживавшего и работавшего до недавнего времени в Екатеринбурге. Автор письма – тренер по дзю-до, работает с детьми в спортивном комплексе «Виктория», его учениками, кстати, являются Чемпионы России, мира и Европы. И. Сулейманов женат на гражданке России, имеет двух несовершеннолетних детей (также граждан РФ). Брак был зарегистрирован в Екатеринбурге. Интизам Сулейманов имеет патент и документы на временное проживание в Российской Федерации.

Казалось бы, человек хорошо устроен: любимая работа, семья, дети. Все бы ничего да вот только 4 июля 2018 года случилась история, которую можно спокойно характеризовать как сводку из хроники «Криминальная Россия».

И. Сулейманов был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации (УФСБ) около здания миграционного центра. Задержание проводилось в грубой форме, И. Сулейманова силком поместили в микроавтобус, велели лечь на пол, надели на голову мешок и начали душить и жестко избивать. От боли наш соотечественник несколько раз терял сознание. Пытка продолжалась несколько часов подряд. Автор письма отмечает, что среди этих сотрудников УФСБ были люди не только с открытыми лицами, но и в масках.

— Они требовали, чтобы я дал ложные, сфальсифицированные показания на председателя азербайджанской диаспоры Свердловской области, — рассказывает И. Сулейманов. — Настаивали, чтобы я написал будто бы передал деньги, которые Глава азербайджанской диаспоры Ш. Шихлинский якобы переправляет в Сирию. Сказали, что если я не подпишу, меня депортируют в Азербайджан. Я отказывался и говорил, что не могу безвинного человека оговорить и дать ложные показания. Тогда они начали мне угрожать, что поместят меня в спецприемник и дали мне время, чтобы я подумал. Я не мог и не хотел оговаривать человека, который ни разу не «прославил» себя нечистоплотным поступком, не мог дать такое показания против человека, которого все безмерно уважают, и который так много сделал для своих соотечественников в России.

И. Сулейманова привезли в здание УФСБ, привели в кабинет к какому-то старшему, сняли мешок, надетый на голову. Этот «старший» начал сходу кричать, и требовать, чтобы я подписал бумаги против председателя нашей диаспоры, иначе мне светит тюрьма. И. Сулейманов ответил, что ничего подписывать и никого оговаривать не станет, и добавил «вы можете отправить меня в тюрьму, если я нарушил закон».

После этого диалога И. Сулейманова привезли в спецприемник, в котором содержат мигрантов (адрес: на улице Горнистов 15 города Екатеринбурга) и поместили в одиночную камеру, предупредив, что у автора письма есть время до завтра 5 июля, 12 часов дня. «Если подпишешь все, что от тебя требуется, мы тебя отпустим. Если нет, снова устроим пытки и депортируем тебя навсегда в Азербайджан» — сказали сотрудники УФСБ.

— На следующий день, до приезда сотрудников УФСБ, ко мне пришел адвокат и моя супруга с братом, — пишет И. Сулейманов. — Они видели следы побоев, я им рассказал, как все случилось, как меня пытали и били, требовали оклеветать председателя нашей диаспоры. Супруга и адвокат могут подтвердить мои слова. Я попросил их передать главе диаспоры о том, что против него пытаются сфальсифицировать дело, причем, обвиняют его в терроризме.

Когда приехали сотрудники УФСБ, они снова начали спрашивать готов ли И. Сулейманов подписать бумаги против главы диаспоры Свердловской области. И. Сулейманов ответил, что не будет этого делать и не станет подписывать ложные «факты».

Началась вторая часть «судного дня»: И. Сулейманова затолкнули в туалет и стали жестоко избивать. Затем вывели из спецприемника и насильно затолкнули в микроавтобус, где продолжали давление, настаивая на подписании бумаг. Издевательство, сопровождавшееся избиением, продолжалось несколько часов. Далее произошла дикая вещь: без решения суда и без какого-либо основания нашего соотечественника привезли в аэропорт и депортировали. При этом, как мы уже упоминали, ему не предъявили ни одного документа о решении на депортацию, кроме того, не дали возможности связаться с женой и детьми.

— Меня до самолета провели с мешком на голове, перед посадкой несколько раз сфотографировали в таком виде, после сняли мешок и сфотографировали еще раз.

5 июля мне стало известно, что один из сотрудников, который принимал участие пытках в отношении меня, был сотрудник УФСБ Микулин Илья Владимирович и Серкин Алексей (эту информацию я получил от сотрудника спецприемника, в который меня поместили).

И. Сулейманов отмечает, что в течение этих двух дней он просил сотрудников спецприемника, чтобы его отвели в медицинский пункт и оказали медицинскую помощь, а также засвидетельствовал побои. Но ему отказали.

По прибытию в Баку И. Сулейманов прошел медицинское освидетельствование и зафиксировал побои.

— Такой беспредел я видел только в фильмах, — пишет И. Сулейманов. — Я пребываю в состоянии шока, помимо физических травм мне нанесена и глубокая психологическая травма. Я очень боюсь и переживаю за себя и своих близких.

Кроме того, И. Сулейманов отмечает в письме очень интересный факт: ему стало известно о том, что проживающий в Екатеринбурге осужденный по двум статьям Ширинов Фехруз Башир оглы и его сын Баширзаде Ниджат Фехруз оглы имеют прямое отношение к его делу. Отец и сын «заказывают» каждого азербайджанца, кто с ним не делится или обходит их стороной. В Екатеринбурге о них ходит дурная слава. Уже многие азербайджанцы пострадали от их заказа.

В самом конце письма И. Сулейманов обращается к послу РФ в Азербайджане Михаилу Бочарникову с просьбой донести информацию о пытках, избиениях и издевательствах в отношении меня со стороны сотрудников УФСБ и в частности сотрудников Микулина Илья Владимировича и Серкина Алексея до руководства РФ, а также сообщить о том, что эти люди пытали его и силой пытались заставить сфальсифицировать и подписать лживые бумаги в отношении председателя азербайджанской диаспоры Свердловской области.

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