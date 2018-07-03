После сегодняшнего инцидента в Баку возобновилась подача электроэнергии.

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«Вновь возникли проблемы с обеспечением электроэнергией городов и районов Азербайджана, но проблема в данном случае не в Мингечевире. В настоящее время ведется расследования по выяснению причин новой аварии»,- сообщил агентству «Интерфакс» глава отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

После ремонтных работ и подключения к энергосистеме в Мингечевире вновь произошло размыкание сети, но в этот раз причиной в сбое системе является не Азербайджанская ТЭС, сообщил агентству источник знакомый с ситуацией.

«Сейчас определяется место сбоя в системе с целью устранения авария. Процесс может занять несколько часов. Баку и большая часть страны полностью обесточены»,- сказал источник.

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Баку и ряд городов Азербайджана во вторник вновь оказались обесточены.

Как сообщает Minval.az, ориентировочно в 18:40 во всех районах столицы и других горадах страны погас свет.

Очевидцы сообщают, что поезда застряли в Бакинском метрополитене, людей эвакуируют. Кроме того, прекращена подача воды.

Пользователи соцсетей сообщают также о многочисленных людях, застрявших в лифте.

Не работают также светофоры: сотрудники дорожной полиции регулируют движение на улицах Баку.

Причины отключения электричества пока неизвестны.

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

Minval.az