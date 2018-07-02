Простит ли это Россия оккупационному режиму в Абхазии?

Одна из характерных черт поведения оккупационных марионеточных режимов, созданных на чужих захваченных землях — это навязчивое стремление создать у себя декорации нормальной государственности: «парламент», «президент», «премьер», куча «министерств»…Собственную «валюту», правда, в обращение не запускают, прекрасно понимая, что на нее вряд ли получится что-то продать или купить. А вот «паспорта» — обязательно.

Вот и в оккупированной Россией грузинской Абхазии местные «власти» объявили о начале кампании по обмену «паспортов». На первый взгляд, гарантированный способ попасть в новости и не более того. Тем более что уже давно местные жители получили российские паспорта и даже участвуют в выборах президента России. Но…

Как сообщает апокалиптическим тоном EADaily, «в результате процесса обмена гражданских паспортов в Абхазии, значительная часть этнически неабхазского населения может оказаться лишенной гражданства. Благодаря возмущению общественности, точнее единичных ее представителей, поднявших вопрос в соцсетях и СМИ, парламент, возможно, внесет коррективы в закон о гражданстве. Но факт остается фактом, абхазское гражданство десятков тысяч коренных жителей страны поставлено под вопрос. Многие могут в итоге его лишиться». Под ударом в основном русские и армяне. И самое главное, к вопросу о гражданстве явно примешивается этакий «квартирный вопрос». Весь секрет в том, что владеть недвижимостью здесь могут только «местные граждане». А по новому закону, этнические абхазы гражданство получают автоматически, а вот все остальные должны подтвердить, что они (или их предки) постоянно проживали здесь с 1994 года. И если не подтвердят, то могут лишиться домов и квартир. Такой вот «отъем недвижимости по паспорту».

Такой «ценз» выбран не случайно. Законные власти Грузии потеряли контроль над этим регионом еще в 1993 году, причем от имени абхазов в боевых действиях участвовали и чеченские отряды, включая боевиков Шамиля Басаева, и российские регулярные части. Были даже «неизвестные» самолеты, которые наносили бомбовые удары по грузинским позициям. Тогда абхазских сепаратистов поддержали и местные русские, и армяне. На стороне сепаратистов воевали аж два армянских батальона, «прославившихся» своей чудовищной жестокостью в отношении мирного грузинского населения.15 лет этот край существовал в «подвешенном» состоянии. А в 2008 году, после «пятидневной войны», Россия признала Абхазию независимым государством. В Сухуми тогда царила настоящая эйфория. Радужные планы строили и в России. Абхазия в годы существования СССР считалась курортным регионом. Очамчира, Гагра, Пицунда, озеро Рица — все эти названия будили множество сладких воспоминаний у тех, «кому за». А недвижимость на первой линии от моря, среди красивейших местных пейзажей, по сравнению с соседним Сочи стоила копейки. Казалось, еще немного — и под местными пальмами вновь начнут прогуливаться влюбленные парочки, пляжи заполнятся отдыхающими и т.д. Но…идиллия рухнула очень скоро. Вначале Москва попыталась сделать так, чтобы офицеры, прослужив срок на военной базе РФ в Гудауте, получали право остаться в Абхазии на постоянное жительство и даже получить жилье. Российские «покупатели» многократно взвинчивали цены на рынке недвижимости, что не нравилось местным. Наконец, из Москвы и других регионов РФ с документами на «недвижку» в Сухуми, Гагре или Пицунде стали заявляться и уехавшие из Абхазии «этнические неабхазы», которые пожелали восстановить свои права на жилье. Что тоже не нравилось местным.

К тому же в это время в Абхазии разворачивалась своя специфика. Здесь очень быстро укоренилась бандитская «философия» в незабываемом стиле «мы воевали, теперь здесь все наше». В некогда курортном краю отчаянно делили трофеи. Первыми «под раздачу» попали квартиры и дома местных грузин. Затем, как иронизировали многие, «из-за присущего трофеям неприятного свойства заканчиваться», принялись за квартиры бежавших русских и армян. Беззастенчиво облапошивали российских «инвесторов», которые приобретали здесь недвижимость: жилье вне «горячего курортного сезона» объявляли пустующим, после чего следовал «отъем собственности». Впрочем, как утверждают русскоязычные активисты в Абхазии, отбирают и недвижимость у местных русских, причем не дачную, а единственное жилье.

Примешивается сюда еще одна проблема —разгул криминала, где Абхазия уже давно побила все печальные рекорды. В прошлые годы здесь уже прокатывалась волна похищений и убийств туристов из России (граждане других стран в оккупированную Абхазию не ездят). Одновременно последовала волна «отъема» бизнеса у тех российских инвесторов, которые рискнули вложить здесь свои деньги (инвесторы не из России здесь тоже по понятным причинам не появляются). По совести говоря, этот «разгул криминала» в «недогосударстве», само появление которого уже противоречило всем нормам и законам, был вполне предсказуем. Особенно на фоне всевластия бывших «полевых командиров». К тому же тут примешивалась еще и «специфика». Крохотная Абхазия оказалась пронизана клановой структурой. Здесь все кем-то кому-то приходятся, и у каждого бандита и налетчика немедленно обнаруживается влиятельный родственник, с которым «власти» не желают портить отношений. На этом фоне затеянная сепаратистами «этническая чистка по паспорту» — не более чем штрих в общей картине.

Только вот в чем дело. Происходит это все не в странах Балтии, не в Украине, не в Черногории, недавно вступившей в НАТО, и не в Северной Македонии, которая собирается туда вступать. Все это творится в Абхазии, которая находится от России в зависимости куда большей, чем Армения, и не имеет даже теоретических шансов эту зависимость хотя бы снизить. Это не признанное государство, а криминальный марионеточный режим. И казалось бы, стоит Москве потянуть за нужные ниточки, и…но никакого «и» не происходит. И самое главное, Москва не выказывает готовности «надавить» на собственных марионеток. Не то чтобы у РФ не было возможностей «нормализовать ситуацию». Но…Абхазия — это не Дагестан, РФ играет в ее «независимость», а значит, вместо местного «президента» Хаджимбы не получится назначить новое издание «Владимира Васильева». Воздействовать на ситуацию силовым путем? Есть риск получить партизанскую войну, да еще рядом с неспокойным Северным Кавказом. Наконец, есть и риск военного вмешательства со стороны Грузии.

А вот терять кусок захваченного побережья Черного моря Москве ой как не хочется. И дело не в воспоминаниях бабушки о курортных романах — на кону судьба военной базы в Гудауте. И МИД РФ на днях громко возвестил, что Россия вместе со своими сухумскими и цхинвальскими марионетками «оставляет за собой право» на ответные шаги в связи с усиливающейся активностью НАТО в регионе. Конечно, выступление против НАТО в союзе с Сухуми и Цхинвали больше похоже на политический анекдот, но выбирать РФ не приходится. Особенно на Черном море, где к натовской Турции добавились вступившие в альянс Болгария и Румыния, а Грузия и Украина уже заявили, что намерены этого добиться. Притом что выход к Босфору и Дарданеллам остается главной российской державной мечтой. Похоже, на этом фоне квартиры «русскоязычных» в Гагре и Пицунде в РФ посчитали не такой уж высокой платой за военную инфраструктуру на Черном море.

И это, пожалуй, главное, что надо знать о российской политике «защиты прав русскоязычных».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az