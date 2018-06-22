Но России в ближайшее время может быть просто не до своего «форпоста»

20 июня мир отметил Всемирный день беженцев. Тема горячая. Миграционный кризис в Европе продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых вопросов. О том, что делать с беженцами, говорят на саммитах Евросоюза, активно «обыгрывают» на выборах, эта тема становится причиной правительственных кризисов.

Но при этом как-то нечаянно за кадром остаются абсолютные цифры. Ни одна из стран богатой, сытой и благополучной Европы даже на пике миграционного кризиса не принимала в одночасье миллион беженцев. А именно столько человек, изгнанных из родных мест, потерявших все, было в семимиллионном тогда Азербайджане в 1993 году. Определение «гуманитарная катастрофа» для того кризиса слишком мягкое.

Как заявил в этой связи пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, «правительство Азербайджана подготовило всестороннюю программу «Большое возвращение», направленную на обеспечение прав добровольного возвращения вынужденных переселенцев в родные края после вывода Арменией своих вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель». После чего напомнил, что в результате оккупации Нагорного Карабаха и 7 районов более 1 млн азербайджанцев оказались подвергнуты этнической чистке и стали вынужденными переселенцами. На сегодня общее число вынужденных переселенцев в Азербайджане превышает 1,2 млн человек. Правительство Азербайджана за последние 20 лет направило $6 млрд на улучшение социального благосостояния вынужденных переселенцев.

Сегодня, конечно, ключевой вопрос, военным или мирным путем произойдет это возвращение. «Пока что мы видим стремление Армении продолжать аннексию азербайджанских территорий и препятствовать возвращению азербайджанцев в родные края», — подчеркнул Х.Гаджиев.

Только вот…осознают ли в Ереване, что расклад сил изменился, и теперь эта тактика становится уже слишком опасной для агрессора?

В Баку постоянно предупреждали: если переговоры не дадут результата, конфликт будет решен военным путем. Теперь эти предупреждения получили новое, скажем так, содержание.

Сегодня уже не только бакинские и ереванские, но и внерегиональные эксперты и аналитики вновь констатируют: в Карабахе может начаться новая война. Такой вывод сделан из новостей об успехах строительства Национальной армии Азербайджана. Тем более что новостей предостаточно. В Баку продолжается подготовка к параду в честь 100-летия создания Национальной армии Азербайджана. В небе над Бакинской бухтой отрабатывают показательные полеты военные летчики, уже прозвучало предупреждение, что с 24 по 26 июня в связи с парадом будет ограничено движение на нескольких улицах, включая площадь Азадлыг и проспект Нефтчиляр, и изменены маршруты автобусов. А парад — это не только торжественный марш строевым шагом пеших «коробок» под музыку военного оркестра. Это еще и демонстрация новых образцов оружия. И адресована она в условиях азербайджанской конкретики прежде всего Армении. Тем более Еревану следовало бы задуматься над заявлениями министра обороны Азербайджана о готовности армии нашей страны к освобождению захваченных азербайджанских земель. Наконец, еще до подготовки к параду стало известно о том, что на вооружении Азербайджана появились РСЗО «Полонез» и ОТРК «ЛОРА».

Казалось бы, по ту сторону линии фронта уже давно должны были бы задуматься. Но в Ереване с чужих захваченных земель уходить не торопятся. И при этом не скрывают, что делают ставку на заступничество России.

Оставим в стороне известные особенности ереванской логики: здесь, напомним, пребывают в полной уверенности, что весь «цивилизованный мир» несет перед «многострадальной христианской Арменией» уникальные обязательства, причем исключительно в территориальном прочтении. Просто, если быть честными до конца, то говорить сегодня даже о нейтралитете России в Карабахе — это или клиническая наивность, или дешевое политическое шулерство. И не только потому, что в случае с Карабахом нейтралитет— это уже потакание агрессии и этническим чисткам. Вопрос в другом. При известной ловкости рук можно, конечно, вынести за скобки участие, вернее, соучастие российских регулярных подразделений в захвате Арменией и Нагорного, и равнинного Карабаха и полученное Ереваном в подарок в конце девяностых оружие аж на миллиард долларов. Но «льготные кредиты» и новые оружейные подарки, включая «Искандеры», полученные Ереваном при Путине, уже не получится «поставить в игнор».

Другой вопрос, что одних только оружейных подарков Еревану уже мало. Здесь рассчитывают как минимум на открытое участие РФ в боевых действиях против Азербайджана. Тем более что опыт уже есть. К тому же Армения и Россия — союзники по ОДКБ, где, как и положено военному союзу, есть гарантии коллективной обороны. Армения и Россия пошли еще дальше, создав совместные группировки сухопутных войск и сил ПВО. Правда, с точки зрения международного права, Карабах остается за рамками этих гарантий. Но в Ереване на эти досадные мелочи предпочитают не обращать внимания. Армения — форпост России, и Россия его в обиду не даст. Тем более что и оружие, которое Москва время от времени «подбрасывает» Армении, и тем более поведение МИД РФ, где обрушиваются на азербайджанских журналистов с немыслимыми обвинениями только за то, что те назвали вещи своими именами и охарактеризовали созданный в Ханкенди оккупантами режим как незаконный — все это не на шутку обнадеживает Ереван. А уж когда командующий 102-й военной базой в Гюмри Андрей Рузинский, как это было в октябре 2013 года, в интервью газете «Красная Звезда» заявляет: «В случае принятия решения руководством Азербайджана по восстановлению юрисдикции над Нагорным Карабахом силовым путём [расположенная в Армении 102-я] военная база может вступить в вооружённый конфликт в соответствии с договорными обязательствами Российской Федерации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности» — тем более. В особенности если учесть, что Рузинского никто не одернул и не дезавуировал, уже через несколько дней он встречал в Гюмри президента РФ Владимира Путина, а убрали его с базы уже после «дела Пермякова».

Другой вопрос, что РФ теперь не может не учитывать и другие обстоятельства. На календаре не начало девяностых, а конец «десятых» нового века. И самое главное, попытка РФ действовать методами начала девяностых против Украины не то чтобы закончилась для нее без последствий. Так что сценарий «ихтамнет» в переводе на армянский теперь не получится разыграть с той же легкостью. Наконец, определенную пищу для размышлений дает и апрель 2016 года. Да, тогда «дипломатическое» вмешательство России спасло Армению от окончательного разгрома, но дальше дипломатии Москва не пошла и отвоевывать для своего «форпоста» высоту Лелетепе не стала. Тем более двусмысленная ситуация разворачивается сегодня на нахчыванском направлении.

Наконец, предупреждают эксперты, политическая ситуация в самой России и вокруг нее тоже меняется. Кремлю в решающий момент может оказаться просто не до своего плаксивого «форпоста». Тем более что ценность этого самого форпоста без надежной связи с метрополией не то чтобы очень.

Другой вопрос, понимают ли все это в Ереване.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az