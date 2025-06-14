Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил лидера Ирана Али Хаменеи, что если ракеты продолжат обстреливать Израиль, «Тегеран сгорит».

«Иранский диктатор превращает граждан Ирана в заложников и создает реальность, в которой они, особенно жители Тегерана, заплатят высокую цену за преступное нападение на израильских мирных жителей», — заявил Кац во время оценки с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром, директором Моссада Дэвидом Барнеа и другими высокопоставленными военными должностными лицами.

«Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит», — предупредил Кац.