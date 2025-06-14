Европейский союз до сих пор не определился со своими стратегическими целями в регионе, об этом сказал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Средний коридор: новая геополитическая и экономическая линия жизни» в рамках форума «GLOBSEC 2025».

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджану необходимо не содействие, а полноценное сотрудничество и партнерство.

«У нас есть собственные инвестиционные возможности и крепкие партнерские отношения. Посмотрите на проект Баку-Тбилиси-Карс, реализованный совместно Турцией, Азербайджаном и Грузией. Откровенно говоря, когда мы начинали этот проект, европейские и американские фонды прекратили его финансирование. Однако мы решили реализовать его за счет собственных средств и успешно завершили. Мы также связали всю нашу основную транспортную инфраструктуру с нашими партнерами в Центральной Азии. Сегодня совместно с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном мы строим железнодорожную систему, которая создаст короткий 900-километровый путь в Центральную Азию», — сказал он.

Помощник президента отметил, что все эти процессы координируются через Транскаспийский маршрут: «Но сейчас мой вопрос: где Европейский союз? Да, вы можете присоединиться к нам как партнер, но мы до сих пор не видим четко, чего хочет Европейский союз. ТРАСЕКА – важный проект, который в определенной степени внес свой вклад, но это немного похоже на старое вино в старой бутылке. Нам нужно новое вино в новой бутылке, новый подход, новая стратегия».