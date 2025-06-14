Политолог Сергей Марков прокомментировал обмен ударами между Израилем и Ираном, выделив ключевые результаты обеих сторон:

1. Израилю удалось парализовать систему ПВО Ирана. Сколько времени займёт её восстановление — пока неясно.

2. Уничтожена значительная часть иранского военного руководства, однако все погибшие генералы уже заменены. По словам Маркова, «омоложение может даже усилить армию».

3. Израиль избежал массовых жертв среди гражданских, что может быть попыткой спровоцировать внутренние протесты против власти аятолл.

4. Израилю удалось сформировать образ победителя в международной прессе, что имеет стратегическое значение.

5. Иран показал уязвимость израильской ПВО, продемонстрировав, что она не всесильна.

6. Главное достижение Ирана — защита ядерной инфраструктуры, которая, по мнению Маркова, была основной целью израильских ударов.

7. Остальная картина, по словам эксперта, пока остаётся неясной.