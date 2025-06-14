Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором заявил, что его страна не считает иранцев врагами, и предложил им восстать против властей исламской республики.

«Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы», — сказал он.

По оценке Нетаньяху, после ударов Израиля по Ирану власти исламской республики «слабы как никогда».

«Это ваша возможность встать, чтобы ваши голоса были услышаны», — полагает премьер. «Иранскому народу пришло время объединиться вокруг своего флага и исторического наследия, встав на борьбу за свободу от злого режима угнетателей», — добавил он.

