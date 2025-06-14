За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 6 тыс. манатов, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

Были похищены средства в размере от 15 до 1 400 манатов и 159 долларов. Общая сумма ущерба превысила 6 тыс. манатов.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан быть особенно осторожными при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями о «выгодных сделках», страховках, визовых услугах и подтверждении банковских операций, а при малейших сомнениях — немедленно блокировать контакт.