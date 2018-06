Столица Азербайджана выбрана городом для проведения всемирного саммита Global ATM Summit международной организации провайдеров аэронавигационного обеспечения CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) в 2020 году.

Кандидатура Баку была единогласно выбрана в Бангкоке на заседании Исполнительного комитета (состоит из руководителей FAA США, аэронавигационных систем Канады, Германии, Чехии, Аргентины, Администраций гражданской авиации Сингапура, Танзании, Великобритании и Саудовской Аравии). Далее за кандидатуру Баку проголосовало более 70 стран во время генерального собрания CANSO.

Ежегодный саммит Global ATM Summit является одним из самых престижных мероприятий в области гражданской авиации. В саммите принимает участие свыше 250 участников из более 100 стран мира. Это мероприятие по масштабу часто сравнивается с олимпиадой в области авиации.

Такого рода масштабный и значимый саммит в истории гражданской авиации Азербайджана впервые будет проводиться в Баку. Решение CANSO доверить проведение международного саммита большой значимости в Баку является наглядным показателем постоянного внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказываемые им гражданской авиации и достигнутых успехов в этой сфере.

Основным фокусом мероприятия к 2020 году станет одобрение программы «CANSO: Fit for the Future of ATM», определяющей стратегическое направление глобальной организации воздушных потоков в будущем.

В последние годы саммит прошел в Дублине (2014), Дурбане (2015), Ванкувере (2016) и Копенгагене (2017). В этом году саммит прошел в Бангкоке, а в 2019 году он пройдет в Женеве.

CANSO в общей сложности охватывает более 85 процентов мирового воздушного трафика и объединяет провайдеров аэронавигационных услуг, регулирующих и исполнительных органов авиационных властей со всего мира, а также лидирующих производителей авиационной индустрии с целью создания модели будущего безопасного и бесшовного воздушного пространства.

Сегодня CANSO насчитывает более 164 членов со всего мира. Азербайджан является членом организации с 2005 года.

Структурное подразделение «Азераэронавигация» (AZANS) в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» является одним из ключевых УВД, связывающих Европу и Азию. Ежегодно над территорией Азербайджанской Республики осуществляется более 90 тысяч транзитных пролетов. Выгодное географическое расположение Азербайджана также позволило развернуть на территории страны единственный на постсоветском пространстве Центр эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития (ASEC).

