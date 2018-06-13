В среду на 163-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок странам-членам организации была представлена презентация Азербайджана по кандидатуре Баку на проведение Всемирной выставки Экспо в 2025 году, сообщает в среду операционный секретариат «Баку Экспо 2025».

Азербайджанской делегацией руководил премьер-министр Новруз Мамедов.

В презентации было подчеркнуто, что Баку готово к проведению всемирной выставки Экспо 2025, отмечено, что предложенные Баку проекты для Всемирной выставки Экспо 2025 носят обширный и общечеловеческий характер. Также было отмечено, что разрабатываемый для Всемирной выставки Экспо генеральный план является частью работ по благоустройству, предусмотренных в связи с расширением Баку в восточном направлении. Тема проекта, охватывая здравоохранение, образование и занятость, представляет интерес для всех стран, культур и людей.

Следующая Генеральная ассамблея Бюро состоится в ноябре 2018 года. На этой сессии представители стран-членов Бюро путем тайного голосования определят город, который будет принимать Всемирную выставку в 2025 году.

Министр финансов Азербайджана, руководитель рабочей группы по кандидатуре Баку Самир Шарифов выразил благодарность всем странам-членам Бюро за то, что уделили время, проявили внимание и интерес к сегодняшней презентации по кандидатуре Баку на проведение Всемирной выставке в 2025 году.

По его словам, эта презентация стала важной возможностью для того, чтобы наглядно продемонстрировать желание азербайджанцев, в особенности молодежи, провести Экспо 2025.

«Теперь мы с нетерпением ждем начала решающего этапа кампании», — добавил министр.

Отметим, что Азербайджан за последние 18 лет принял участие в шести Экспо и является его активным участником. На последних трех выставках национальные павильоны Азербайджана были удостоены высоких наград в различных номинациях.

Если кандидатура Баку будет утверждена, Всемирная выставка Экспо 2025 будет впервые проведена в регионе, где расположен Азербайджан, с 10 мая по 10 ноября.

Minval.az