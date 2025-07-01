Турция с 1 июля увеличила стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 долларов за франк.

Об этом сообщает министерство транспорта и инфраструктуры страны, передает РИА Новости.

Стоимость прохода судов рассчитывается на основе золотого франка, согласно конвенции Монтрё о проходе судов через проливы.

Сообщается, что стоимость транзита была неизменной почти 40 лет вплоть до 2022 года. С того времени стоимость увеличивается ежегодно, в 2024 году стоимость транзита также увеличивали почти на 15%.