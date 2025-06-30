Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь выразил Азербайджану благодарность за помощь в устранении последствий землетрясений в феврале 2023 года.

В ходе сегодняшнего выступления на брифинге по итогам заседания Кабмина в Анкаре, турецкий лидер напомнил об открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

«Вместе со своим братом Ильхамом Алиевым мы открыли Азербайджанский квартал. Хочу вновь поблагодарить народ Азербайджана, который с первого дня бедствия протянул руку помощи нашей стране», — отметил Эрдоган.