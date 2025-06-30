Национальный форум НПО Азербайджана обнародовал заявление по поводу убийств и насилия в отношении азербайджанцев в России по этническому признаку.

В заявлении говорится:

«Мы, как голос гражданского общества Азербайджана, с тревогой видим, что в последнее время в России преследования и насилие в отношении азербайджанцев по этническому признаку приобретают системный характер, и решительно протестуем против этого.

Убийства и акты насилия, совершённые против азербайджанцев без судебного разбирательства в Екатеринбурге, являются проявлением этнической и религиозной нетерпимости, расовой дискриминации и фашизма.

Факты, объективные анализы и многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что преступления в отношении азербайджанцев зачастую санкционируются при молчаливом согласии официального Москвы.

Азербайджан всегда был привержен политике добрососедства, дружбы и партнерства с Россией. Эта позиция подтверждается сохранением русскоязычных отделений в государственных образовательных учреждениях страны, развитием прочных культурных связей с Россией, свободной деятельностью русских школ, театров и культурных центров, особым вниманием и заботой о русской общине в Азербайджане, а также последовательным проведением мероприятий по развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества. Мы также приветствуем решительный протест Русской общины Азербайджана в Екатеринбурге против жестокости российских силовых структур.

Мы призываем Азербайджанское государство пересмотреть сотрудничество и отношения со всеми сферами с Российской Федерацией в нынешних условиях, когда продолжается политика угроз, запугивания и шантажа в отношении азербайджанцев со стороны этой страны. В этом контексте мы приветствуем решение Министерства культуры Азербайджана отменить культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли и выставки, запланированные к проведению в Азербайджане при участии государственных и частных организаций России.

То, что до сих пор не установлены виновные и не проведено судебное разбирательство по поводу сбитого в конце прошлого года над российским небом самолёта AZAL, показывает, что российская власть не заинтересована в раскрытии этих ужасных преступлений. Мы требуем прозрачности, справедливости и взаимного уважения.

Последнее преступление, совершённое в городе Екатеринбурге, потрясло не только семью Сефаровых, но и весь Азербайджан. Каждый из нас считает себя одним из Сафаровых».