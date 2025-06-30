Глава армянского правительства Никол Пашинян принял верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Информация приводится в сообщении аппарата премьер-министра Армении.

Сообщается, что были обсуждены вопросы повестки отношений Армения-Европейский союз, возможности углубления сотрудничества в сферах верховенства права и реформ управления.

Верховный представитель ЕС заявила, что Брюссель с удовлетворением отмечает зафиксированный в ходе двусторонних переговоров Армения-Азербайджан позитивный прогресс, который может послужить основой для установления стабильности и мира в регионе.