Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в США, повторив свою критику законопроекта президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные 5 трлн долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — говорится в сообщении.

По словам Маска, Трамп ведёт Штаты к «долговому рабству». Миллиардер добавил, что «пришло время для новой политической партии», которая, по его мнению, будет «действительно заботиться о людях».

В ответ Дональд Трамп заявил, что без субсидий Маску придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».

По мнению Трампа, без выпуска ракет, спутников и электрокаров США сэкономили бы целое состояние.