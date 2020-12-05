Российские миротворцы сопроводили автобусы с 1 318 армянами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении, сообщили в субботу в Минобороны России.

Согласно сообщению, автобусами из Еревана в Ханкенди сегодня доставлено 1 318 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность движения автобусов через линию соприкосновения обеспечили также российские военнослужащие.

Всего с начала миротворческой операции в места постоянного проживания вернулись более 33 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Minval.az