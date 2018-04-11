Президент США Дональд Трамп заявил, что России необходима поддержка США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Россия нуждается в нас. Им нужна помощь с их экономикой, это было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — написал он.

Американский лидер отметил, что отношения США и РФ являются худшими в истории, но для этого нет оснований.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны. Для этого нет причины», — написал президент США.

Ранее Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Minval.az