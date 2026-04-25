Азербайджан и Украина подписали соглашение о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам своей встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Договор будет способствовать упрощению судебного сотрудничества, развитию деловых связей и укреплению нашего стратегического партнерства. В частности, он является важным механизмом защиты прав инвесторов и бизнеса, обеспечивая равные права для граждан и компаний в обеих странах», — заявил Андрей Сибига.