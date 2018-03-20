Останки английского физика-теоретика Стивена Хокинга будут захоронены в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter вещательная корпорация Би-би-си.
Minval.az
Останки английского физика-теоретика Стивена Хокинга будут захоронены в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter вещательная корпорация Би-би-си.
Minval.az
Дата: 2018/03/20 21:32
Раздел: Мир
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