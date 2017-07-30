Политолог Виталий Портников высказался на страницах издания espreso.tv о реакции Михаила Саакашвили на лишение его украинского гражданства. Минвал приводит его мнение без сокращений.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имеет все основания возмущаться в связи с лишением его украинского гражданства. Гражданство в цивилизованной стране ни в коем случае не может быть инструментом в политических играх – причем это касается как процедуры его предоставления, так и процедуры его аннулирования.

И решение грузинских властей лишить бывшего президента страны гражданства Грузии, и решение украинского руководства аннулировать гражданство бывшего главы Одесской областной администрации следует рассматривать не только с правовой, но и с политической точки зрения.

Впрочем, как и известную попытку самого Саакашвили лишить гражданства Бидзину Иванишвили, затем аннулированную Верховным Судом Грузии. Манипуляции с паспортами всегда и везде выглядят неприглядно.

Однако возмущение Саакашвили не должно превращаться в попытки навредить стране, гражданином которой он хочет остаться и в любви к которой признается. Никак иначе нельзя квалифицировать заявление бывшего грузинского президента о правоте Дональда Трампа в вопросе о вмешательстве в президентские выборы в США.

Саакашвили даже говорит о «грязных играх, начатых некоторыми украинскими олигархическими кругами». При этом он не может не знать, что единственным политиком, который во время предвыборной кампании в США обнародовал действительно значимую для Трампа информацию о гонорарах главы его штаба Пола Манафорта от Партии Регионов, был ближайший соратник Саакашвили Сергей Лещенко.

А единственным ведомством, которое подтвердило эту информацию, было НАБУ – ведомство, которое возглавляет неоднократно поддержанный Саакашвили Артем Сытник и в котором работает соратник Саакашвили Гизо Углава. Неужели эти люди – пешки в «грязных олигархических играх»? И если такое утверждение не предательство, то что такое предательство?

Саакашвили, наверное, думает, что таким образом он мстит Порошенко – но он мстит Украине. Саакашвили, наверное, думает, что таким образом обратит на себя внимание Трампа – но в своем эгоцентризме он угрожает той поддержке, которую американцы оказывают Украине.

Когда он говорит о цене, которую Украина якобы должна заплатить за «некомпетентность своих лидеров и подковерные игры», знает ли он, что эту цену будут оплачивать не Порошенко и даже не Лещенко с Сытником. Ее будут оплачивать простые украинцы, которые защищают свою страну и нуждаются в поддержке – прежде всего военной.

Саакашвили имеет полное право защищать свои права и политическую репутацию – и в судах, и в СМИ. Но ему нужно научиться ставить государственные интересы выше собственных амбиций и уважать страну, которая предоставила ему убежище в трудные для него времена – даже если он поссорился с президентом этой страны.