Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров для урегулирования карабахского конфликта.

Об этом заявил американский сопредседатель Минской группыОБСЕ Ричард Хогланд на пресс-конференции сопредседателей в Баку, передает АПА. Он сообщил, что первую годовщину апрельских событий 2016 года необходимо встречать не на фронте, а за столом переговоров: «Сейчас мы сосредоточили нашу деятельность на реализации встречи на высоком уровне».

Дипломат напомнил, что на протяжении многих лет президенты Азербайджана и Армении проводили встречи, и что такие встречи должны быть вновь организованы. Дипломат добавил, что каждый из 3 сопредседателей думают, что решение конфликта военным путем невозможно.

По мнению Р.Хогланда дипломатическая деятельность на протяжении 25 лет предотвратила трагические события: «Несмотря на то, что переговоры на протяжении 25 лет не дали результатов, цель дипломатической деятельности – это создать условия для решения. Правительство и сопредседатели каждой из 3 стран продолжат прилагать усилия, пока стороны конфликта не проявят политическую волю».