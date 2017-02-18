Турция не признает «референдум» в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает «Тренд» со ссылкой на агентство Анадолу.

В заявлении отмечается, что подобные действия вредят мирным усилиям по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Нагорно-карабахской конфликт продолжает оставаться главной угрозой миру и безопасности на Южном Кавказе», — говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что незаконный «референдум», который планируется провести на временно оккупированных территориях Азербайджана, является явным нарушением Конституции Азербайджана, а также норм и принципов международного права и не может иметь правовой силы. Созданный Арменией на временно оккупированных азербайджанских территориях незаконный режим является следствием агрессии и оккупации. Этот провокационный шаг, а также попытки изменить название неотъемлемой части Азербайджана — Нагорно-карабахского региона — еще раз свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в политическом решении конфликта, отметил МИД.