«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, армянские оккупационные силы должны быть выведены с оккупированных территорий, азербайджанцы должны вернуться в свои земли, включая в Нагорный Карабах. После этого мир в регионе восстановится».

Как передает АПА, об этом в интервью телекомпании «Аль-Джазира» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что не может быть принято ни одно решение вне рамок территориальной целостности Азербайджана: «Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха. Хотел бы добавить, что ни одна страна в мире, в том числе совершившая против Азербайджана геноцид Армения, также не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Армяне разрушили наши исторические памятники, музеи, мечети, в том числе в Агдаме и Шуше. Это акции направлены не только против исторического наследия Азербайджана, но и одновременно против Исламских ценностей. Вследствие чего вызывают недоумение попытки Армении нормализовать или укреплять отношения с некоторыми мусульманскими странами».

Президент Ильхам Алиев отметил, что мусульманские страны, намеревающиеся развивать отношения c Арменией, должны учитывать резолюции Организации исламского сотрудничества признающие Армению как страну-агрессора.