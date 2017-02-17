«Принципиальная позиция Ирана в связи с территориальной целостностью Азербайджана и нагорно-карабахским конфликтом довольно ясна и прозрачна».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мухамедрза Наджафи, выражая отношение к планируемому в Нагорном Карабахе незаконному «референдуму». Глава пресс-службы сказал, что Иран является сторонником скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и международных законов: «Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимой республики, поэтому не считаем правильным проведение на этих территориях «референдума», осуществление каких-либо шагов, которые могут представлять угрозу для мира и безопасности. Мы надеемся на то, что этот конфликт найдет свое решение в скором времени, и в регионе будут господствовать мир и безопасность».