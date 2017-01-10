Блогер Мехман Гусейнов обвиняется по статье 535.5 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных проступках.
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Стало известно местонахождение пропавшего вчера блогера Мехмана Гусейнова.
Как сообщил адвокат Эльчин Садыгов, Гусейнов был задержан сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции.
Он отметил, что после этого блогер был доставлен в Насиминский районный суд.
«В настоящее время Мехман находится в суде. В чем обвинен Мехман я пока не знаю», — заявил Садыгов.
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Вечером 9 января в самом центре столицы лицами в гражданской одежде был похищен блогер Мехман Гусейнов, пишет Туран.
Инцидент произошел около 20 часов недалеко от улицы Низами (Торговая), когда Мехман вышел из кафе и направлялся на встречу с друзьями. В этот момент к нему подбежали несколько человек, двое закрыли ему рот, а остальные скрутили Мехмана и затолкали в машину.
Не дождавшиеся его коллеги стали звонить на мобильный Мехмана, который был отключен.
Адвокат блогера Эльчин Садыхов заявил, что поиски Мехмана пока результата не дали. Адвокат в первую очередь посетил Управление по борьбе с оргпреступностью МВД, где ему не дали ответа на вопрос : у них ли Мехман Гусейнов.
В главном управлении полиции столицы адвокату заявили, что Мехмана у них нет.
Адвокат продолжает поиски.
В последние месяцы Мехман Гусейнов подготовил серию видеорепортажей о коррупции в высших эшелонах власти – министров, депутатов и олигархов.
Сотрудник пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил сайту «Модерн.аз», что ведомство начало расследование в связи с пропажей блогера.
По его словам, общественность будет проинформирована о ходе расследования.