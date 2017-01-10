Блогер Мехман Гусейнов обвиняется по статье 535.5 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных проступках.

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Стало известно местонахождение пропавшего вчера блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщил адвокат Эльчин Садыгов, Гусейнов был задержан сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции.

Он отметил, что после этого блогер был доставлен в Насиминский районный суд.

«В настоящее время Мехман находится в суде. В чем обвинен Мехман я пока не знаю», — заявил Садыгов.

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Вечером 9 января в самом центре столицы лицами в гражданской одежде был похищен блогер Мехман Гусейнов, пишет Туран.

Инцидент произошел около 20 часов недалеко от улицы Низами (Торговая), когда Мехман вышел из кафе и направлялся на встречу с друзьями. В этот момент к нему подбежали несколько человек, двое закрыли ему рот, а остальные скрутили Мехмана и затолкали в машину.

Не дождавшиеся его коллеги стали звонить на мобильный Мехмана, который был отключен.

Адвокат блогера Эльчин Садыхов заявил, что поиски Мехмана пока результата не дали. Адвокат в первую очередь посетил Управление по борьбе с оргпреступностью МВД, где ему не дали ответа на вопрос : у них ли Мехман Гусейнов.

В главном управлении полиции столицы адвокату заявили, что Мехмана у них нет.

Адвокат продолжает поиски.

В последние месяцы Мехман Гусейнов подготовил серию видеорепортажей о коррупции в высших эшелонах власти – министров, депутатов и олигархов.

Сотрудник пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил сайту «Модерн.аз», что ведомство начало расследование в связи с пропажей блогера.

По его словам, общественность будет проинформирована о ходе расследования.