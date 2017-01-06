IT-компании Азербайджана готовы оказать необходимую поддержку разработчикам в создании национальной поисковой системы, сказал Trend источник на IT-рынке Азербайджана.

Главная цель в создании национальной поисковой системы заключается в обеспечении информационной безопасности страны. Не менее важным также станет то, что доходы от рекламы останутся в Азербайджане.

Ранее исследовательские работы по созданию национальной поисковой системы велись в рамках проекта Dilmanc, специалистами которой был создан краулер (crawler), позволяющий сканировать web-страницы и находить необходимую информацию, поиск которой задан на азербайджанском, русском и турецком языках.

Создание национальной поисковой системы, как сказал ранее источник, требует наличия соответствующего технического обеспечения, систем хранения данных и т.д.

По данным центра Global Stats, самой популярной поисковой системой в Азербайджане (по состоянию на начало декабря) является Google, которой принадлежит примерно 94,3 процента рынка. Аудитория пользователей поисковика Google в стране с начала года увеличилась примерно на два процента.

Доля «Яндекс» на интернет-рынке Азербайджана составляет 2,08 процента. Далее в рейтинге следуют поисковые сервисы mail.ru (1,26 процента), Yahoo (1,13 процента), bing (0,68 процента) и другие.