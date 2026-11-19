В отдельных местах Каспийское море отступило от существующей береговой линии на расстояние до 800 метров.

Об этом заявил заместитель председателя правления Государственного кадастра и реестра недвижимости Фарид Джафаров на брифинге, посвященном совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, сообщает Report.

По его словам, несмотря на отступление воды, эти территории согласно действующему законодательству сохраняют статус земель, относящихся к акватории Каспийского моря.

Джафаров отметил, что береговая полоса Каспия определена постановлением Кабинета министров от 24 августа 2016 года. От береговой линии вглубь суши установлены охранные зоны шириной 20 и 50 метров, которые являются исключительной государственной собственностью.

В рамках нового подхода планируется провести картографирование и зонирование прибрежных территорий. Их границы будут отображены на цифровой карте, где каждый гражданин сможет увидеть, какие участки входят в систему управления прибрежными территориями.

При этом населенные территории, Бакинский бульвар, Площадь Государственного флага, Sea Breeze, порты и промышленные парки не войдут в новую систему, поскольку их управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством.