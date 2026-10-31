Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи подписали в Атланте меморандум о создании Трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства. Об этом Госдепартамент CША.

«Госсекретарь и главы МИД подписали меморандум о сотрудничестве в рамках трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства. Цель этого проекта — морское сотрудничество и экономическое партнерство в тихоокеанском и арктическом регионах», — говорится в сообщении.

Меморандум, отмечает агентство Yonhap, также предусматривает совместную работу над безопасностью судоходства и взаимопомощь в случае чрезвычайных происшествий на борту судов. По этим вопросам предусмотрено сотрудничество с Арктическим советом.

Госсекретарь Марко Рубио на встрече с коллегами из Японии и Южной Кореи — Тосимицу Мотэги и Чо Хеном — обсудил тему «попыток Китая установить контроль над Южно-Китайским морем, китайского силового давления в Желтом море и в Восточно-Китайском море».