Президент США Дональд Трамп объяснил, почему отказался вводить новые санкции против России на фоне переговоров об освобождении американца Стивена Хаббарда.

По его словам, призывы ввести ограничения против Москвы в тот момент были глупыми, поскольку такие действия могли помешать договорённостям об освобождении гражданина США.

Трамп предложил представить ситуацию, в которой он одновременно просит президента России Владимира Путина освободить Хаббарда и вводит новые санкции против Москвы.

Во время встречи с Хаббардом в Белом доме 30 октября американский президент вновь вернулся к этой теме. Хаббард заметил, что в России смеются над американскими санкциями. Трамп согласился с ним, ответив: