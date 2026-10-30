После взлома биржи крупнейшей криптобиржи Binance ее основатель Чанпэн Чжао попросил миллиардера Илона Маска воздержаться от комментариев.

Чжао обратился к главе компании SpaceX в соцсети X и призвал его прекратить.

«Илон, я отношусь к тебе с уважением, но сейчас не лучшее время для троллинга», — написал основатель Binance.

Он добавил, что криптобиржа инвестировала более $500 млн в приобретение миллиардером соцсети Twitter, в результате чего компания получила акции SpaceX. По словам Чжао, он с радостью примет от Маска любую помощь.