Федеральное бюро расследований и Секретная служба США, занимающаяся обеспечением безопасности первых лиц государства, приступили к расследованию обстоятельств масштабного взлома криптовалютной биржи Binance.

Об этом сообщили пресс-службы этих структур.

В ФБР отметили, что «проинформированы об инциденте и взаимодействуют с заинтересованными партнерами из государственного и частного секторов, чтобы оценить масштаб этих действий, проанализировать возможные последствия и скоординировать необходимые следственные меры». В Секретной службе сообщили, что ее «следователи круглосуточно работают совместно с партнерами из частного сектора, в том числе с компанией [эмитент USDC] Circle, над выявлением, замораживанием, отслеживанием и возвратом средств, похищенных в Binance в четверг».