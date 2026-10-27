Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салима бин Мухаммеда аль-Малики.

В ходе встречи генеральный директор ICESCO поздравил главу государства с успешным проведением в Азербайджане VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Салим бин Мухаммед аль-Малики подчеркнул, что выступление президента Ильхама Алиева на форуме вызвало большой интерес.

Он отметил особую актуальность высказанных главой Азербайджанского государства идей для современных международных отношений. В частности, генеральный директор ICESCO подчеркнул важность обращения государств к опыту Азербайджана в вопросах прекращения войн в условиях продолжающихся в мире конфликтов, а также позиции Ильхама Алиева относительно принципа невмешательства во внутренние дела государств.

Генеральный директор ICESCO выразил признательность Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку деятельности организации и добровольные финансовые взносы.

Отметив, что перед ICESCO стоят важные задачи, он подчеркнул, что высоко оценивается поддержка Азербайджаном проектов, направленных на развитие образования в мусульманских странах — членах организации.

В этой связи Салим бин Мухаммед аль-Малики особо отметил сотрудничество с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, подчеркнув значение гуманитарных и образовательных проектов, реализуемых в мусульманских странах при ее поддержке.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ICESCO.

Глава государства отметил, что Азербайджан неизменно прилагает усилия для укрепления исламской солидарности.

Напомнив, что в следующем году Азербайджан примет саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) и будет председательствовать в организации, Ильхам Алиев подчеркнул, что страна и впредь продолжит поддерживать деятельность как ОИС, так и ICESCO.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO.