Бизнесмен и миллиардер Илон Маск сообщил, что ему не нужно превентивное президентское помилование, поскольку он не совершил никаких преступлений. Об этом предприниматель сообщил в интервью изданию The New York Times.

Президент США Дональд Трамп в начале ноября заявил о готовности упредительно помиловать Маска и других своих соратников. С той целью, чтобы оградить их от преследования демократов в будущем.

«Не думаю, что мне нужно помилование, так как я не совершил никаких преступлений», — заявил Маск.

Илон Маск был одним из крупнейших доноров предвыборной кампании республиканцев, пожертвовав им более 445 миллионов долларов.