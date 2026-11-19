Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что планирует посетить Азербайджан в следующем месяце в рамках ответного визита после поездки помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Армению.

«В следующем месяце планируется мой визит в Азербайджан — не в город Баку, сразу говорю, да — планируется мой визит, потому что Хикмет Гаджиев прибыл в Армению, теперь с ответным визитом должен поехать я. Обсуждаем технические вопросы, вопросы сотрудничества — всевозможные вопросы, какие только могут быть», — заявил секретарь Совбеза Армении журналистам.

По его словам, в конце ноября в Армению также приедут представители общественных организаций Азербайджана в рамках инициативы «Мост мира».