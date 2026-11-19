Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан ожидает от Армении информации о местонахождении более 200 массовых захоронений, а также карт минных полей, заложенных в 2020–2023 годах.

Об этом Гаджиев написал в социальных сетях, поблагодарив известного фотографа Резу Дегати за подаренную книгу о пропавших без вести азербайджанцах.

По словам помощника президента, благодаря фотографиям Дегати боль тысяч семей, десятилетиями ожидающих сведений о судьбе своих близких, становится известна всему миру.

Он отметил, что наряду с минами проблема пропавших без вести является одним из самых тяжелых гуманитарных последствий войны. В настоящее время в Азербайджане зарегистрированы 4 010 пропавших без вести граждан.

Гаджиев сообщил, что после освобождения территорий страны обнаружено 32 массовых захоронения. Работы по извлечению и идентификации останков продолжаются.

«Вместе с тем мы по-прежнему ждем от Армении информации о местонахождении более 200 массовых захоронений. Мы также ожидаем передачи карт минных полей, заложенных в 2020–2023 годах вдоль бывшей линии соприкосновения протяженностью более 440 км и глубиной 2 км», — написал он.

По его словам, эти мины продолжают убивать и ранить мирных жителей, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев.

Гаджиев подчеркнул, что это исключительно гуманитарный вопрос, а предоставление запрашиваемой информации стало бы важным шагом по укреплению доверия, элементом переходного правосудия и реальным вкладом в установление прочного мира в регионе.