Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По итогам переговоров Трамп заявил, что его личные отношения с китайским лидером становятся всё теплее.

«Я и председатель Си установили прекрасные личные отношения. Некоторым людям это не нравится, когда они об этом слышат, но я очень рад этому. Мои отношения с Си Цзиньпином становятся всё более тёплыми. Это было просто невероятно», — отметил американский президент.

По словам Трампа, ранее торговые отношения между США и Китаем были неравноправными, однако сторонам удалось добиться баланса.

«Мы сделали эти отношения справедливыми, и именно этого мы и хотим. Каждая сторона согласилась снизить пошлины на товары на 30 миллиардов долларов, и мы разделили пошлины, сделав это очень справедливым образом», — заявил он.

Американский лидер также сообщил, что накануне они с Си Цзиньпином в течение двух часов обсуждали вопросы, которые планировалось затронуть на встрече.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин заинтересованы в бесперебойной транспортировке энергоресурсов через Ормузский пролив и недопущении появления у Ирана ядерного оружия.

«И США, и Китай заинтересованы в том, чтобы энергетические потоки проходили через Ормузский пролив и чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием. Мы оба весьма твёрдо придерживаемся этой позиции по обоим вопросам», — подчеркнул президент США.

Обращаясь к Си Цзиньпину, Трамп также отметил результаты совместной работы: «Мы хорошо поработали, вы хорошо поработали, и фермеры очень хорошо поработали».

09:55 Президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома в социальной сети X.

«Оба лидера вошли в помещение, беседуя друг с другом. Они ненадолго остановились, чтобы попозировать на фоне трех американских и трех китайских флагов. Далее по программе — двусторонняя встреча», — говорится в публикации.

Как передает Reuters, Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом и заявил, что у США и Китая особые отношения.

По данным Bloomberg, из-за встречи с Владимиром Путиным Трамп опоздал к председателю КНР.